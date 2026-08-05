Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Переход в европейский клуб его взбодрит. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит, потому что так можно и пересидеть в нашем чемпионате. Примеров куча — тот же Чалов.

Конечно, для "Динамо" уход Тюкавина станет тяжёлым испытанием. С другой стороны, в команде есть Сергеев и Гладышев. Когда Тюкавин не играл из-за травмы, Гладышев был лучшим, чуть ли не лучшим в команде», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

Действующий контракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.