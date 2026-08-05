Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Королевской марокканской футбольной федерации перенести финальный поединок мирового первенства из Мадрида в Касабланку.

Джанни Инфантино globallookpress.com

По информации авторитетного британского издания The Times руководитель международной организации пошел на такой шаг ради получения гарантированных голосов на грядущих выборах главы федерации. Марокканская сторона должна выступить в поддержку действующего руководителя на фоне возникшего кризиса доверия со стороны других национальных ассоциаций.

В случае заключения договоренности решающая встреча мундиаля состоится на строящейся одиннадцатитысячной арене «Хассан II». Ранее главным претендентом на проведение этой встречи считался мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу». При этом эксперты отмечают отсутствие юридической силы у данного обещания. Итоговое решение может пересмотреть новый президент футбольной организации в 2027 году.