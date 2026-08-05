Английский «Халл Сити» объявил о переходе вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Цолакиса. Данный трансфер стал самым дорогим в истории английского коллектива. По информации прессы, сумма сделки составила 17 миллионов фунтов стерлингов.

Константинос Цолакис globallookpress.com

24-летний голкипер успешно заключил с новым клубом долгосрочное соглашение. Контракт рассчитан на пять лет и будет действовать до лета 2031 года. Футболист имеет в своем активе девять матчей в составе национальной сборной Греции.

Цолакис защищал цвета «Олимпиакоса» с марта 2020 года. За этот период он принял участие в 131 официальном матче и сумел отыграть 64 встречи без пропущенных мячей. В составе греческого гранда вратарь четыре раза выигрывал национальный чемпионат, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Греции и победителем Лиги конференций УЕФА.