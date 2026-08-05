Петербургский «Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» по поводу трансфера полузащитника Эркулеса, сообщает портал Globo.

После того как полузащитник «Ботафого» Данило отказался переезжать в Россию, руководство чемпиона РПЛ переключилось на запасной вариант — Эркулеса.

Сам опорный полузащитник не против попробовать свои силы в РПЛ и ждёт, чем завершатся переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе».

Эркулес выступает за клуб из Рио‑де‑Жанейро с января 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 млн евро. В минувшем сезоне он провёл 31 матч в составе «Флу» и забил 4 мяча.