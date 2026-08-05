Английские «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» согласовали трансфер бразильского полузащитника Бруну Гимарайнса, пишет знаменитый инсайдер Фабрицио Романо

Бруну Гимарайнс globallookpress.com

«Бруну Гимарайнс переходит в "Арсенал"! Соглашение с "Ньюкаслом" достигнуто после долгих переговоров, личные условия с Бруно согласованы ещё в июле. Сумма трансфера — £ 75 млн (€ 87,75 млн). Новый полузащитник для Микеля Артеты», — написал Романо в соцсети.

В прошлом сезоне 28-летний бразилец провел 29 матчей за «сорок», забил в них 9 голов и сделал 5 ассистов в английской Премьер-лиге.