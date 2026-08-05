В прошлом сезоне форвард сборной Тринидада и Тобаго Гарсия принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Желаем нападающему успешно проявить себя в знакомом чемпионате!» — говорится в сообщении пресс-службы спартаковцев.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия на правах аренды перебрался в «Панатинаискос» . Об этом сообщает клубная пресс-служба москвичей.

2.07

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