Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия на правах аренды перебрался в «Панатинаискос». Об этом сообщает клубная пресс-служба москвичей.
«Текущий сезон Ливай проведёт в греческом клубе. Соглашение предусматривает право выкупа игрока.
Желаем нападающему успешно проявить себя в знакомом чемпионате!» — говорится в сообщении пресс-службы спартаковцев.
В прошлом сезоне форвард сборной Тринидада и Тобаго Гарсия принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.