Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьезную заинтересованность в переходе полузащитника «Ливерпуля» Коди Гакпо. Столичный коллектив уже начал прямые обсуждения условий возможного сотрудничества с представителями нидерландского футболиста.

Коди Гакпо globallookpress.com

В середине лета мерсисайдцы полностью исключали вероятность расставания с двадцатисемилетним игроком. На текущий момент руководство «Ливерпуля» изменило свою позицию. На итоговое решение клуба могут повлиять размер финансового предложения лондонцев и успешный исход параллельной сделки по покупке вингера французского «ПСЖ» Брэдли Барколя.

В минувшем сезоне нидерландский полузащитник выходил на поле в 36 поединках английской Премьер-лиги. В этих встречах спортсмен записал на свой счет семь забитых мячей и сделал пять результативных передач.