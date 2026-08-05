В первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» в родных стенах переиграл «Штурм» со счетом 2:0.

Открыть счет стамбульцы в этой игре смогли на 9-й минуте встречи усилиями Андерсона Талиски, а на 45-й минуте Мэйсон Гринвуд установил окончательный результат на табло.

Результат матча

Фенербахче Стамбул 2:0 Штурм Грац

1:0 Мэйсон Гринвуд 45'

Фенербахче: Мерт Гюнок, Нелсон Семеду ( Мерт Мюльдюр 85' ), Милан Шкриньяр, Натан Аке, Джейден Остерволде ( Арчи Браун 30' ), Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте, Мэйсон Гринвуд ( Фред 69' ), Марко Асенсио ( Ирфан Кавечи 70' ), Керем Актюркоглу ( Огуз Айдын 85' ), Талиска

Штурм: Даниил Худяков, Хейланд Митчель, Альберт Вальчи, Лука Вейнхандль ( Нельсон Вайпер 64' ), Якоб Петер Хёдль ( Бельмин Беганович 87' ), Эмран Согло, Jurgen Heil, Сиди Ятта ( Гизо Мамагеишвили 64' ), Шимон Влодарчик ( Axel Kayombo 46' ), Jon Gorenc Stankovic, Simon Seidl ( Райан Фоссо 64' )

Жёлтые карточки: Jon Gorenc Stankovic 21' (Штурм), Jurgen Heil 58' (Штурм), Axel Kayombo 65' (Штурм)