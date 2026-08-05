В первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» в родных стенах переиграл «Штурм» со счетом 2:0.
Открыть счет стамбульцы в этой игре смогли на 9-й минуте встречи усилиями Андерсона Талиски, а на 45-й минуте Мэйсон Гринвуд установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ФенербахчеСтамбул2:0ШтурмГрац
1:0 Мэйсон Гринвуд 45'
Фенербахче: Мерт Гюнок, Нелсон Семеду (Мерт Мюльдюр 85'), Милан Шкриньяр, Натан Аке, Джейден Остерволде (Арчи Браун 30'), Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте, Мэйсон Гринвуд (Фред 69'), Марко Асенсио (Ирфан Кавечи 70'), Керем Актюркоглу (Огуз Айдын 85'), Талиска
Штурм: Даниил Худяков, Хейланд Митчель, Альберт Вальчи, Лука Вейнхандль (Нельсон Вайпер 64'), Якоб Петер Хёдль (Бельмин Беганович 87'), Эмран Согло, Jurgen Heil, Сиди Ятта (Гизо Мамагеишвили 64'), Шимон Влодарчик (Axel Kayombo 46'), Jon Gorenc Stankovic, Simon Seidl (Райан Фоссо 64')
Жёлтые карточки: Jon Gorenc Stankovic 21' (Штурм), Jurgen Heil 58' (Штурм), Axel Kayombo 65' (Штурм)
Ответный поединок соперников состоится на следующей неделе, 11 августа.