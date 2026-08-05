Параллельно клуб близок к подписанию контракта с бывшим защитником «Арсенала» и «Аякса» Такехиро Томиясу . Японский футболист пополнит состав команды абсолютно бесплатно на правах свободного агента.

Руководство команды рассчитывает оформить аренду футболиста с возможностью последующего выкупа прав. В составе «орлов» французский игрок рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену Максансу Лакруа .

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