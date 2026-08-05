Лондонский «Кристал Пэлас» направил официальное предложение «Челси» по поводу перехода защитника Акселя Дисаси.
Руководство команды рассчитывает оформить аренду футболиста с возможностью последующего выкупа прав. В составе «орлов» французский игрок рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену Максансу Лакруа.
Параллельно клуб близок к подписанию контракта с бывшим защитником «Арсенала» и «Аякса» Такехиро Томиясу. Японский футболист пополнит состав команды абсолютно бесплатно на правах свободного агента.