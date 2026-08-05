Руководство столичного ЦСКА заинтересовано в приобретении правого защитника аргентинского «Расинга» Гастона Мартирены.
«Мы получили от ЦСКА предложение о трансфере Мартирены, оно находится на рассмотрении», — сказал Алвес спортивному порталу Sport24.
В прессе сообщалось о возможных условиях потенциальной сделки. Появились слухи о готовности армейцев выплатить три миллиона долларов и включить в трансфер Рамиро Ди Лусиано. При этом боссы команды из Авельянеды рассчитывают получить за своего игрока порядка 4-х миллионов евро.