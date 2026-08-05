ФК «Чита» принял решение не играть в Кубке России. Причиной стали финансовые проблемы клуба.

Главный трофей турнира globallookpress.com

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение.

Коллектив футбольного клуба "Чита" до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вел переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться

Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели — продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаетесь рядом, поддерживаете команду словом и делом», — говорится в заявлении клуба.

«Чита» должна была играть во 2-м круге Кубка России. Туда она пробилась без матча, так как ее соперник «Иркутск» отказался от участие в турнире. Теперь пришла очередь «Читы».