Итальянский «Комо» близок к завершению перехода защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы.

Трево Чалоба globallookpress.com

По информации известного журналиста Дэвида Орнстейна, сегодня футболист должен пройти обязательное медицинское обследование. Подписание личного соглашения запланировано на четверг. Контракт рассчитан на пять лет и будет действовать до июня 2031 года.

Английский клуб получит за трансфер своего воспитанника 25 миллионов фунтов стерлингов в качестве гарантированной выплаты. Еще 5 миллионов фунтов предусмотрены в виде различных бонусов. Общая сумма сделки составит около 35 миллионов евро.