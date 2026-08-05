Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер считает, что настало время перемен в организации, и предложил на пост президента кандидатуру норвежки Лисы Клавенесс.

Лиса Клавенесс globallookpress.com

«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал чёткую позицию и не следовал футбольным трендам. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал Блаттер в соцсетях.

45‑летняя Клавенесс — бывшая футболистка сборной Норвегии, на её счету 73 матча за национальную команду. С 2022 года она возглавляет Норвежскую футбольную ассоциацию.

Выборы президента ФИФА намечены на 18 марта 2027 года, они пройдут в Марокко.