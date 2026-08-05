Испанская «Сельта» близка к завершению перехода вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра. Клуб из Виго арендует турецкого голкипера до конца текущего сезона.

Алтай Байындыр globallookpress.com

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, в соглашение между клубами будет включена опция выкупа футболиста за 4 миллиона евро. При этом итоговая сумма трансфера может скорректироваться в зависимости от объема игрового времени, которое вратарь получит в чемпионате Испании.

В ближайшее время 28-летний страж ворот отправится в расположение галисийского клуба для прохождения обязательного медицинского осмотра и последующего подписания личного контракта.