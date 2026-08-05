Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итог матча Кубка России против «Спартака» (1:5).

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Итог печальный. Пропускать пять мячей нельзя никогда. Это не зависит от соперника. Извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас, — сказал Ахметзянов. — Выходя на поле, видишь лозунг "Историю пишут смелые". Мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча — предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело. Не дали создать много моментов "Спартаку", но пропускали слишком простые голы, сами их создавали», — приводит слова Ахметзянова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Спартак» смог набрать три очка, а «Оренбург» идет без зачетных баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Оренбург» — «Родиной».