В первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Орхус» победил «Сабах» со счетом 2:1.

На дубль Джеймса Богере гости ответили только точным ударом в исполнении Велько Шимича.

Результат матча

Орхус Орхус 2:1 Сабах Лига чемпионов. Квалификация

1:0 James Bogere 32' 2:0 James Bogere 63' 2:1 Велько Шимич 67' 2:2 Стив Сольве 90'

Орхус: Колин Рёслер ( Christian Storch 81' ), Frederik Tingager ( Jacob Andersen 29' ), Микаэль Андерсон ( Янни Зерра 81' ), Магнус Кнудсен, Йенс Йонссон ( Расмус Карстенсен 46' ), Frederik Emmery ( Gift Links 71' ), Кристиан Арнстад, Tobias Bech, Mads Hedenstad Christiansen, Eric Kahl, James Bogere

Сабах: Стас Покатилов, Тымотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольве, Аким Зедадка, Джой-Лэнс Миккельс ( Абдула Хайбулаев 90' ), Велько Шимич ( Юнес Лачааб 90' ), Алексей Исаев ( Ксандер Северина 79' ), Кахим Пэррис ( Орфе Мбина 65' ), Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев

Жёлтые карточки: Gift Links 73', Магнус Кнудсен 74' — Велько Шимич 37', Джой-Лэнс Миккельс 39'