В первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Орхус» победил «Сабах» со счетом 2:1.
На дубль Джеймса Богере гости ответили только точным ударом в исполнении Велько Шимича.
Результат матча
ОрхусОрхус2:1СабахЛига чемпионов. Квалификация
1:0 James Bogere 32' 2:0 James Bogere 63' 2:1 Велько Шимич 67' 2:2 Стив Сольве 90'
Орхус: Колин Рёслер (Christian Storch 81'), Frederik Tingager (Jacob Andersen 29'), Микаэль Андерсон (Янни Зерра 81'), Магнус Кнудсен, Йенс Йонссон (Расмус Карстенсен 46'), Frederik Emmery (Gift Links 71'), Кристиан Арнстад, Tobias Bech, Mads Hedenstad Christiansen, Eric Kahl, James Bogere
Сабах: Стас Покатилов, Тымотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольве, Аким Зедадка, Джой-Лэнс Миккельс (Абдула Хайбулаев 90'), Велько Шимич (Юнес Лачааб 90'), Алексей Исаев (Ксандер Северина 79'), Кахим Пэррис (Орфе Мбина 65'), Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев
Жёлтые карточки: Gift Links 73', Магнус Кнудсен 74' — Велько Шимич 37', Джой-Лэнс Миккельс 39'
Ответная встреча между командами состоится через неделю, 11 августа, в Азербайджане.