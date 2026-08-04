Мадридский «Реал» сделал новое контрактное предложение нападающему Винисиусу Жуниору. Как сообщает ESPN, клуб готов платить бразильцу 22 миллиона евро в год.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации источника, самого футболиста такие условия не устраивают. Винисиус рассчитывает получать около 30 миллионов евро за сезон, считая, что его вклад в успехи команды заслуживает более высокой оценки. Кроме того, 26-летний форвард рассматривает новое соглашение как последний крупный контракт в своей карьере.

Винисиус защищает цвета «Реала» с лета 2018 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.