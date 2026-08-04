4 августа в 21:00 мск бельгийский «Юнион» и норвежский «Буде-Глимт» сыграют в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Узнайте, где можно следить за игрой.

«Юнион» накануне выиграл Суперкубок Бельгии, обыграв по пенальти «Брюгге». Это был первый официальный матч для хозяев в новом сезоне. В квалификацию ЛЧ «Юнион» попал благодаря второму результату в чемпионате Бельгии.

«Буде-Глимт» из-за особенностей сезона в Норвегии уже давно в игровом тонусе. Летом клуб провел 5 успешных официальных матчей, однако в еврокубках гости только стартуют. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Буде-Глимт» побил свой рекорд, дойдя до 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Котировки букмекеров: 2.31 на победу «Юниона», 3.14 на победу «Буде-Глимт».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Юнион» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.