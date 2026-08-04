Японский голкипер «Пармы» Дзион Судзуки находится в шаге от перехода в «ПСЖ». По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний вратарь уже достиг принципиального соглашения с французским клубом о контракте, который будет действовать до 2031 года.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Сообщается, что «Парма» рассчитывает получить за своего игрока 40 миллионов евро с учётом бонусов. В ближайшее время парижский клуб намерен направить улучшенное предложение, чтобы завершить переговоры.

Ранее «ПСЖ» уже предлагал за японского вратаря 33 миллиона евро, однако этой суммы оказалось недостаточно для достижения договорённости.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года. За это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч в составе сборной Японии.