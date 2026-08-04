Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру столичной команды на старте сезона.

«Про чемпионство "Спартака" говорить рано. Однако прекрасный старт сезона. Я даже не вспомню, когда последний раз "Спартак" так хорошо начинал. С "Родиной" выиграли крупно, но на старте сезона всё равно ещё не такая целостная игра. В Грозном всем непросто играть. Несмотря на ошибку Шелии, "Спартак" всё равно выглядел чуть ближе к победе.

Самое главное — зарабатывать очки, а не смотреть на качество игры, как это бывает в концовке чемпионата. Сейчас такая же история. Все потихонечку вкатываются в сезон, возвращаются в свои кондиции. Пока "Спартак" набирает очки и выжимает всё из себя — это радует. Потом эти очки пригодятся в концовке чемпионата», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

В стартовых турах РПЛ красно-белые одержали победы над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1).