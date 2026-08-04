Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о возможном переходе нападающего «Рубина » Мирлинда Даку в столичный клуб.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Думаю, что Даку — очень качественное усиление в линию атаки "Спартака". Качества футболиста Даку ни у кого не вызывает сомнений, кто наблюдает за "Рубином" и РПЛ. При наличии Гарсии, который не вписался в команду и наш чемпионат, и Угальде, который нестабилен, Даку по характеру и качествам лучше справится с адаптацией в таком клубе. Всё равно для него это будет шаг вперёд. Мне кажется, этот трансфер пойдёт всем на пользу. Самому Даку в качестве развития, у "Спартака" появится качественный наконечник вроде Кордобы. "Спартак" выигрывает тут по всем компонентам», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

В текущем сезоне албанец забил один мяч в двух встречах нового сезона за казанцев.