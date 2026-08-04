Подошли к концу два первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.
В одном из них ирландский «Шемрок Роверс» в родных стенах переиграл албанскую «Эгнатию» с результатом 3:1.
В составе победителей забили Грэм Берк, Роберто Лопес и Аарон Грин. Гости же отличились благодаря автоголу Аарона Грина.
Результат матча
Шэмрок РоверсДублин3:1ЭгнатияРрогожина
1:0 Грэм Бурк 29' пен. 1:1 Гильем Жайме 41' 2:1 Аарон Грин 57'
Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Тунмисе Собовале, Роберто Лопес, Энда Стивенс, Дилан Уоттс (Daniel Mandroiu 69'), Мэтт Хили, Джек Бирн (John O'Sullivan 77'), Адам Бреннан (Джейк Мулрани 46'), Грэм Бурк (Надж Рази 69'), Аарон Грин (Джонатан Афолаби 58'), William Fitzgerald
Эгнатия: Марио Дайсинани, Гильем Жайме, Замиг Алиев (Нуман Аетович 69'), Энео Битри, Эльон Сота, Алтын Крюэзю, Фернандо Медейрос, Ильди Груда (Алессандро Альбанезе 46'), Daniel Adjessa (Карим Лукили 46'), Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida, Ibrahim Diabate (Хургенс Монтенегро 46')
Жёлтые карточки: Дилан Уоттс 60' — Ильди Груда 38', Алессандро Альбанезе 47'
В параллельной игре североирландский «Ларн» и грузинская «Иберия 1999» сыграли вничью 0:0.
Ответные встречи состоятся на следующей неделе, 11 августа.