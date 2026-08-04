Подошли к концу два первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

В одном из них ирландский «Шемрок Роверс» в родных стенах переиграл албанскую «Эгнатию» с результатом 3:1.

В составе победителей забили Грэм Берк, Роберто Лопес и Аарон Грин. Гости же отличились благодаря автоголу Аарона Грина.

Результат матча

Шэмрок Роверс Дублин 3:1 Эгнатия Ррогожина

1:0 Грэм Бурк 29' пен. 1:1 Гильем Жайме 41' 2:1 Аарон Грин 57'

Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Тунмисе Собовале, Роберто Лопес, Энда Стивенс, Дилан Уоттс ( Daniel Mandroiu 69' ), Мэтт Хили, Джек Бирн ( John O'Sullivan 77' ), Адам Бреннан ( Джейк Мулрани 46' ), Грэм Бурк ( Надж Рази 69' ), Аарон Грин ( Джонатан Афолаби 58' ), William Fitzgerald

Эгнатия: Марио Дайсинани, Гильем Жайме, Замиг Алиев ( Нуман Аетович 69' ), Энео Битри, Эльон Сота, Алтын Крюэзю, Фернандо Медейрос, Ильди Груда ( Алессандро Альбанезе 46' ), Daniel Adjessa ( Карим Лукили 46' ), Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida, Ibrahim Diabate ( Хургенс Монтенегро 46' )

Жёлтые карточки: Дилан Уоттс 60' — Ильди Груда 38', Алессандро Альбанезе 47'