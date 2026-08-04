Экс-защитник сборной России Андрей Семенов высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ после увольнения из «Шанхай Шеньхуа».

Леонид Слуцкий globallookpress.com

«Он очень квалифицированный специалист, очень интересный. Сейчас он может помочь команде не только в футбольном плане, но и в медийном. Думаю, команда, которая его назначит, тем более в условиях, когда у нас сейчас очень много иностранных специалистов, не должна испытывать проблем с приглашением своих тренеров. Леонид Викторович точно вернётся на тренерское поприще в российском спорте.

Какая из команд подойдёт? На самом деле, считаю, что любая команда подойдёт, и он с ней сможет справиться, потому что мы видели под его руководством многие команды, в том числе и "Москву", когда он ещё не был топ-тренером. Интересно было бы понаблюдать за ним в РПЛ. Сейчас у "Акрона" есть проблемы с результатами, может быть, он смог бы им помочь. В любом случае, думаю, что он где-нибудь точно пригодится», — цитирует Семенова «Советский спорт».

Слуцкий работал в китайской команде с января 2024 года. Он дважды выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата страны.

«Акрон» после двух туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.