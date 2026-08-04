Атакующий полузащитник ЦСКА Матия Попович прокомментировал свою текущую форму и рассказал, что ему потребовалось время на адаптацию в российском футболе.

Матия Попович globallookpress.com

«Я чётко понимаю, что могу дать команде. На данный момент я показываю 30 % от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию. Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень», — сказал Попович «Матч ТВ».

20‑летний Попович перешёл в ЦСКА по ходу прошлого сезона из «Наполи». В текущем чемпионате он дважды выходил в стартовом составе армейцев, отметившись голом в ворота «Крыльев Советов» и результативной передачей в игре с «Балтикой».