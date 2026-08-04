Бывший игрок сборной России Павел Погребняк отметил, что хавбеку Алексею Батракову следует искать новую команду.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Даже если бы "Локомотив" набрал шесть очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил: как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать.

Стоит ли Батракову рассматривать предложения из Саудовской Аравии? Если это "Аль-Наср" или "Аль-Ахли", где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать. "Зенит"? Да, он усилил бы», — цитирует Погребняка «Спорт день за днем».