Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе в московскую команду форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Как футболист он очень хорош. Что касается его скандальности, то он из другой страны. Они там вправе решать сами, у них свои законы и порядки. Нюансов мы не знаем. В нашем чемпионате я каких-то скандалов с Даку не припомню. У русских футболистов их намного больше. А трансфер хороший. Вопрос только в том, куда девать других нападающих?» — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Даку уже попрощался с «Рубином» и уже прошел медосмотр для «Спартака».