«Локомотив» на своем поле уступил ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 1:1, 4:5 по пенальти.

Матеус Рейс globallookpress.com

Первый гол в матче забил Матеус Рейс на 40-й минуте встречи. В компенсированное время «железнодорожники» сравняли счет усилиями Александра Сильянова и перевели встречу в серию пенальти, где удачливее оказались игроки армейской команды.

Результат матча Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва 0:1 Иван Обляков 1' пен. 1:1 Зелимхан Бакаев 2' пен. 1:2 Данил Круговой 2' пен. 2:2 Владислав Голубев 3' пен. 2:3 Данила Козлов 3' пен. 2:4 Popovic M. 4' пен. 2:5 Матеус Рейс 40' Локомотив: Евгений Морозов, Александр Сильянов, Алексей Батраков, Александр Руденко, Вадим Раков, Lantratov, Nenakhov, Dzhikiya, Kovalenko, Shchetinin, Vera ЦСКА: Максим Бориско, Матеус Рейс, Матвей Кисляк, Матеус Алвес ( Данила Козлов 76' ), Кирилл Глебов, Gajic, Lukin, Abdulkadyrov, Barinov, Firov, Musaev Жёлтая карточка: Иван Обляков 86' (ЦСКА)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 6 Удары мимо 6 50% Владение мячом 50%

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Обе встречи пройдут 18 августа.