«Локомотив» на своем поле уступил ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 1:1, 4:5 по пенальти.

Матеус Рейс
Матеус Рейс globallookpress.com

Первый гол в матче забил Матеус Рейс на 40-й минуте встречи. В компенсированное время «железнодорожники» сравняли счет усилиями Александра Сильянова и перевели встречу в серию пенальти, где удачливее оказались игроки армейской команды.

Результат матча

ЛокомотивМоскваЛокомотив1:1ЦСКАЦСКАМосква
0:1 Иван Обляков 1' пен. 1:1 Зелимхан Бакаев 2' пен. 1:2 Данил Круговой 2' пен. 2:2 Владислав Голубев 3' пен. 2:3 Данила Козлов 3' пен. 2:4 Popovic M. 4' пен. 2:5 Матеус Рейс 40'
Локомотив:  Евгений Морозов,  Александр Сильянов,  Алексей Батраков,  Александр Руденко,  Вадим Раков,  Lantratov,  Nenakhov,  Dzhikiya,  Kovalenko,  Shchetinin,  Vera
ЦСКА:  Максим Бориско,  Матеус Рейс,  Матвей Кисляк,  Матеус Алвес (Данила Козлов 76'),  Кирилл Глебов,  Gajic,  Lukin,  Abdulkadyrov,  Barinov,  Firov,  Musaev
Жёлтая карточка:  Иван Обляков 86' (ЦСКА)

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Обе встречи пройдут 18 августа.