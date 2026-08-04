Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о своем периоде карьеры в «Зените».

Евгений Латышонок globallookpress.com

«Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 "сухарей". А второй сезон не получился: из‑за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в "Зените" — отличный опыт, я благодарен Санкт‑Петербургу», — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

Латышонок играл за «Зенит» на протяжении двух последних сезонов, став чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны.

В текущее трансферное окно 28‑летний вратарь перешел в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в «Балтику», за которую ранее играл в период с 2019 по 2024 год.