Хавбек ЦСКА Данила Козлов рассказал, что рад трансферу Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли», а также отметил, что многому у него научился, когда играл за «Краснодар».

Данила Козлов globallookpress.com

«Я очень рад, что Сперцян смог уйти из "Краснодара", потому что знаю, что Эдуард хотел попробовать себя в других лигах. Уверен, что у него все там получится, потому что видно, как он выделяется. Когда я был в "Краснодаре", многому научился у Сперцяна, желаю ему только удачи», — сказал Козлов «Матч ТВ».

Летом 2026 года стало известно о переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».