Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оказался в сфере интересов бразильского клуба «Васко да Гама». Об этом сообщил инсайдер Лео Ласерда.

Джон Кордоба globallookpress.com

По информации источника, представители команды из Рио-де-Жанейро следят за ситуацией вокруг 33-летнего колумбийца, однако официальное предложение «Краснодару» пока не направляли.

В настоящее время Кордоба продолжает восстановление после травмы, которую получил во время чемпионата мира.

Колумбийский форвард защищает цвета «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ нападающий принял участие в 28 матчах, забил 17 голов и записал на свой счёт шесть результативных передач.