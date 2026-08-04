Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о победе над «Локомотивом» (1:1, по пенальти 5:4) в Кубке России.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У "Локомотива" также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом», — приводит слова Игдисамова « Матч ТВ ».

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Обе встречи пройдут 18 августа.