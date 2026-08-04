Авторитетное британское издание The Independent представило список главных фаворитов на получение «Золотого мяча-2026».
Первое место в нем получил опорник «Ман Сити» и сборной Испании Родри.
Топ-10 претендентов на завоевание «Золотого мяча» выглядит следующим образом:
1. Родри («Манчестер Сити», Испания);
2. Гарри Кейн («Бавария», Англия);
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция);
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
8. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия);
9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
10. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия).
Напомним, что в прошлом году эта награда досталась Усману Дембеле.