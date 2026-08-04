«Арсенал» всерьез идёт за Винисиусом. Артета в восторге, владельцы готовы к трансферу

Футбол • Сегодня 15:09 «Арсенал» всерьез идёт за Винисиусом. Артета в восторге, владельцы готовы к трансферу

Вингер по бартеру: «Зенит» и «Фламенго» готовят обмен Энрике на Плату

Футбол • 31/07/2026 20:41 Вингер по бартеру: «Зенит» и «Фламенго» готовят обмен Энрике на Плату

Кризис в ФИФА, день пятый: Инфантино пошёл в контратаку

Футбол • Вчера 22:26 Кризис в ФИФА, день пятый: Инфантино пошёл в контратаку

Акелла промахнулся. Почему планы Инфантино по продаже ЧМ не имели смысла

Футбол • Вчера 21:48 Акелла промахнулся. Почему планы Инфантино по продаже ЧМ не имели смысла