Ферран Торрес высказался о слухах, связывающих его с возможным переходом из «Барселоны» в «ПСЖ».

Ферран Торрес globallookpress.com

Испанский нападающий не стал исключать вероятность смены клуба, отметив, что в футболе ситуация может измениться в любой момент.

«В футболе всё может измениться за одну минуту. Никогда не знаешь, что произойдёт. Я должен быть готов ко всему», — приводит слова Торреса инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на интервью CNN.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» проявляет интерес к 25-летнему форварду. При этом сам футболист не подтвердил и не опроверг возможность трансфера.

В прошлом сезоне Торрес провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.