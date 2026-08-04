«Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2:1.
Денис Макаров вывел самарцев вперед уже на 15-й минуте встречи. Владимир Хубулов на 47-й минуте сравнял счет, а на 63-й минуте Джеффри Чинеду забил, как потом оказалось, победный мяч самарской команды.
Результат матча
Динамо МхМахачкала1:2Крылья СоветовСамара
0:1 Чинеду Джеффри 63'
Динамо Мх: Сослан Кагермазов, Андрес Аларкон, Бутта Магомедов, Volk, Dzhabrailov, Dapo, Zinovich, Hosseinnejad, Smelov, Khubulov, Mastouri
Крылья Советов: Роберто Фернандес, Фернандо Костанца (Сергей Бабкин 46'), Максим Витюгов, Иван Олейников, Kokarev, Oroz, Lepskii, Galdames, Kramaric, Makarov, Shitov
Жёлтые карточки: Мохамед Аззи 66' — Фернандо Костанца 28'
В следующем туре соревнований самарцы на своем поле примут «Зенит» 19 августа, а махачкалинцы на следующий день встретятся с «Балтикой».