«Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2:1.

Джеффри Чинеду globallookpress.com

Денис Макаров вывел самарцев вперед уже на 15-й минуте встречи. Владимир Хубулов на 47-й минуте сравнял счет, а на 63-й минуте Джеффри Чинеду забил, как потом оказалось, победный мяч самарской команды.

Результат матча Динамо Мх Махачкала 1:2 Крылья Советов Самара 0:1 Чинеду Джеффри 63' Динамо Мх: Сослан Кагермазов, Андрес Аларкон, Бутта Магомедов, Volk, Dzhabrailov, Dapo, Zinovich, Hosseinnejad, Smelov, Khubulov, Mastouri Крылья Советов: Роберто Фернандес, Фернандо Костанца ( Сергей Бабкин 46' ), Максим Витюгов, Иван Олейников, Kokarev, Oroz, Lepskii, Galdames, Kramaric, Makarov, Shitov Жёлтые карточки: Мохамед Аззи 66' — Фернандо Костанца 28'

Статистика матча 7 Удары в створ 7 6 Удары мимо 6 58% Владение мячом 42%

В следующем туре соревнований самарцы на своем поле примут «Зенит» 19 августа, а махачкалинцы на следующий день встретятся с «Балтикой».