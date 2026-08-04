«Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2:1.

Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду globallookpress.com

Денис Макаров вывел самарцев вперед уже на 15-й минуте встречи. Владимир Хубулов на 47-й минуте сравнял счет, а на 63-й минуте Джеффри Чинеду забил, как потом оказалось, победный мяч самарской команды.

Результат матча

Динамо МхМахачкалаДинамо Мх1:2Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
0:1 Чинеду Джеффри 63'
Динамо Мх:  Сослан Кагермазов,  Андрес Аларкон,  Бутта Магомедов,  Volk,  Dzhabrailov,  Dapo,  Zinovich,  Hosseinnejad,  Smelov,  Khubulov,  Mastouri
Крылья Советов:  Роберто Фернандес,  Фернандо Костанца (Сергей Бабкин 46'),  Максим Витюгов,  Иван Олейников,  Kokarev,  Oroz,  Lepskii,  Galdames,  Kramaric,  Makarov,  Shitov
Жёлтые карточки:  Мохамед Аззи 66'  —  Фернандо Костанца 28'

В следующем туре соревнований самарцы на своем поле примут «Зенит» 19 августа, а махачкалинцы на следующий день встретятся с «Балтикой».