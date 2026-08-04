Завершились ещё два матча полуфинала квалификации Лиги чемпионов.
В Загребе местное «Динамо» разгромило литовский «Кауно Жальгирис» со счетом 5:0. Авторами забитых мячей в этой игре стали Миха Зайц, Скотт Маккенна, Матео Лисица, Лука Стойкович и Лукас Касавенда.
Результат матча
Динамо ЗЗагреб5:0Кауно ЖальгирисЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Миха Зайц 32' 2:0 Скотт Маккена 33' 3:0 Матео Лисица 50' 4:0 Лука Стойкович 76' 5:0 Lukas Kacavenda 90+4'
Динамо З: Иван Филипович, Морис Валинчич, Серхи Домингес, Скотт Маккена, Маттео Перес Винлёф, Лука Стойкович (Габриэль Видович 86'), Йосип Мишич, Миха Зайц (Lukas Kacavenda 71'), Дион Белё (Смаил Превляк 86'), Матео Лисица (Fran Topic 71'), Арбер Ходжа (Мислав Оршич 61')
Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Марко Конатар (Юкиёси Карасима 46'), Рокас Лекиатас, Антон Толордава, Жори Муташи, Амин Беншаиб (Габриэл Дебелюх 84'), Фабьен Урега (Иван Фиолич 57'), Выкинтас Сливка, Франко Бальдассарра, Renan Abner do Carmo Renan (Anthony Kalik 65'), Leon Krekovic (Носа Ийобоса Эдокполор 46')
Жёлтая карточка: Anthony Kalik 85' (Кауно Жальгирис)
В параллельной игре бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» и норвежский «Буде-Глимт» сыграли вничью со счетом 3:3.
В составе хозяев забивали Рауль Флоруц (дважды) и Промис Дэвид, а за гостей отличились Патрик Берг, Оле Бломберг и Один Лурас Бйортуфт.
Ответные матчи команды проведут ровно через неделю, 11 августа.