В составе хозяев забивали Рауль Флоруц (дважды) и Промис Дэвид , а за гостей отличились Патрик Берг, Оле Бломберг и Один Лурас Бйортуфт .

В параллельной игре бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» и норвежский «Буде-Глимт» сыграли вничью со счетом 3:3.

В Загребе местное «Динамо» разгромило литовский «Кауно Жальгирис» со счетом 5:0. Авторами забитых мячей в этой игре стали Миха Зайц, Скотт Маккенна, Матео Лисица, Лука Стойкович и Лукас Касавенда .

Завершились ещё два матча полуфинала квалификации Лиги чемпионов.

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