Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне продолжит выступать за «Наполи» в сезоне-2026/27. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

По информации источника, 35-летний бельгиец после обсуждения с семьёй принял решение не менять команду, несмотря на интерес со стороны американского «Интер Майами».

Действующее соглашение Де Брейне с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость опытного хавбека составляет 8 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 бельгиец провёл 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.