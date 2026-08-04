Ответные встречи состоятся 11 августа в Целе и Братиславе соответственно.

Эллиот Страуд на 62-й минуте реализовал пенальти и вывел вперед хозяев, но мяч Сулеймана Камары на 78-й минуте сначала сравнял счет, а на пятой компенсированной минуте Манассе Кианга помог «Словану» одержать победу в матче.

Словенская команда открыла счет после реализованного Свитом Шешларом пенальти на 21-й минуте. На 38-й минуте Артур Серобян восстановил паритет, а на 70-й минуте гол Франки Карлоса принес победу чемпионам Армении.

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