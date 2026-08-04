Завершились два матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Арарат-Армения» на своем поле одержал волевую победу надсловенским «Целе» — 2:1.
Словенская команда открыла счет после реализованного Свитом Шешларом пенальти на 21-й минуте. На 38-й минуте Артур Серобян восстановил паритет, а на 70-й минуте гол Франки Карлоса принес победу чемпионам Армении.
Результат матча
Арарат-АрменияЕреван2:1ЦелеЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Свит Сешлар 22' пен. 1:1 Артур Серобян 38'
Арарат-Армения: Александрос Малис, Эдгар Григорянз, Карен Мурадян, Максанс Карлье (Алвин Тера 59'), Артур Серобян, Joao Victor Donna Bravim, Junior Julio, Bruno Ricardo Valdez Wilson, Hugo da Silva Oliveira, Sandro Cesar Cordovil de Lima, Zidane Agustini Banjaqui
Целе: Жан-Лук Лебан, Марк Забуковник, Артемиюс Тутишкинас, Пиюс Ширвис, Милот Авдили, Свит Сешлар (Руди Пожег 64'), Марио Квесич, Ветон Туша (Яя Дюкули 46'), Darko Hrka, Армандас Кучис (Andrej Kotnik 64'), Papa Daniel
Жёлтая карточка: Марио Квесич 58' (Целе)
В параллельной встрече шведский «Мьельбю» дома проиграл братиславскому «Словану» — 1:2.
Эллиот Страуд на 62-й минуте реализовал пенальти и вывел вперед хозяев, но мяч Сулеймана Камары на 78-й минуте сначала сравнял счет, а на пятой компенсированной минуте Манассе Кианга помог «Словану» одержать победу в матче.
Ответные встречи состоятся 11 августа в Целе и Братиславе соответственно.