Завершились два матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Хапоэль» из Беэр-Шева на своем поле одержал минимальную победу над сербской «Црвеной Звездой» — 1:0.
Единственный гол в матче забил Захи Ахмед на 38-й минуте встречи. Хозяева остались в меньшинстве после удаления Матана Малтаксы на 58-й минуте.
Результат матча
Хапоэль Б-ШБеэр-Шева1:0Црвена ЗвездаБелград
1:0 Zahi Ahmed 38'
Хапоэль Б-Ш: Офир Марсиано, Miguel Vitor, Матан Балтакса, Элиэль Перец (Mohammad Kanaan 88'), Igor Zlatanovic, Zahi Ahmed, Guy Mizrahi (Djibril Diop 63'), Itay Rotman, Niv Yehoshua, Lucas de Souza Ventura, Javon East (Amit Ohana 83')
Црвена Звезда: Матеус, Страхиня Эракович, Деррик Люккассен, Соль Ён Ву, Мирко Иванич (Тими Элшник 46'), Василие Костов (Мухаммед Чам Сарачевич 46'), Мохаммад Абу Фани (Марко Арнаутович 46'), Раде Крунич, Наяир Тикнизян, Бруно Дуарте (Лойзос Лойзу 74'), Осман Букари (Александар Катай 73')
Жёлтые карточки: Элиэль Перец 58', Матан Балтакса 59', Itay Rotman 64' — Мохаммад Абу Фани 15', Страхиня Эракович 45+2', Раде Крунич 78', Мухаммед Чам Сарачевич 85', Лойзос Лойзу 85'
Красная карточка: Матан Балтакса 60' (Хапоэль Б-Ш)
В параллельной встрече казахстанский «Кайрат» в гостях проиграл болгарскому «Левски» — 0:1.
Гол Сержиньо на второй компенсированной минуте встречи принес победу действующим чемпионам Болгарии.
Ответные встречи состоятся 11 августа в Белграде и Алмате соответственно.