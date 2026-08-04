Ответные встречи состоятся 11 августа в Белграде и Алмате соответственно.

Гол Сержиньо на второй компенсированной минуте встречи принес победу действующим чемпионам Болгарии.

В параллельной встрече казахстанский «Кайрат» в гостях проиграл болгарскому «Левски» — 0:1.

Единственный гол в матче забил Захи Ахмед на 38-й минуте встречи. Хозяева остались в меньшинстве после удаления Матана Малтаксы на 58-й минуте.

«Хапоэль» из Беэр-Шева на своем поле одержал минимальную победу над сербской «Црвеной Звездой» — 1:0.

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