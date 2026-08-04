Форвард греческого ПАОК Фёдор Чалов сообщил, как он себя чувствует после операции на колене.

Фёдор Чалов globallookpress.com

«Прошёл первый важный отрезок — месяц после операции. Спустя месяц снимается ряд ограничений и начинаются первые нагрузки на оперированное колено, на ногу наконец‑то можно наступать! Вы не представляете, как классно ходить на двух ногах, цените это!

Костыли всё ещё со мной, но морально осознавать, что опираться можно на обе ноги, сильно проще. Тут главное — не обольщаться раньше времени», — написал Чалов в своём Telegram‑канале.

В начале июля 28‑летний россиянин травмировался в товарищеской игре с «Бевереном» (4:1) и перенёс операцию в Лондоне. В составе ПАОК Чалов выступает с лета 2024 года, также он играл в аренде в «Кайсериспоре».