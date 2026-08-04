Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо считает, что Дмитрий Игдисамов заслужил право стать главным тренером армейцев, и положительно отозвался о его способности доносить свои мысли до команды.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Игдисамов — это великолепный тренер. Это видно по его работе. У нас проходят отличные тренировки. Он очень чётко всё объясняет. Он просто отдаёт всего себя на благо команды. Да, он молодой тренер. Но он молодой и сильный тренер. Возраст к делу вообще не относится. Молодой тренер или старый — неважно. Игдисамов — прекрасный человек.

Этот человек знает ЦСКА изнутри. Он заслужил оказаться на этой должности. Поэтому я надеюсь, что у него всё получится. А я постараюсь сделать всё, чтобы помочь ему на поле. Готов полностью отдавать себя ради победы», — сказал Кармо «Матч ТВ».

В этом сезоне ЦСКА набрал 4 очка в двух матчах: команда победила «Балтику» (2:1) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

40‑летний Дмитрий Игдисамов завершал прошлый сезон во главе армейцев после увольнения Фабио Челестини, а в мае был утверждён главным тренером.