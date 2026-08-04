Главный тренер махачкалинского «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (2:1) в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.
«Мы добыли победу за счет самоотдачи, ребята отдали все силы. Радует, что забили два хороших гола. Молодцы, что выдержали борьбу, выиграли, сделали большой шаг в таком турнире, как Кубок России. Джеффри? Мы тоже посмеялись, что его последний мяч был "Динамо", сейчас тоже забил. Наверное, всегда, когда будем играть с "Динамо", он будет получать больше игрового времени», — цитирует Булатова «Матч ТВ».
В следующем туре соревнований самарцы на своем поле примут «Зенит» 19 августа.