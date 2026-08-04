В следующем туре соревнований самарцы на своем поле примут «Зенит» 19 августа.

«Мы добыли победу за счет самоотдачи, ребята отдали все силы. Радует, что забили два хороших гола. Молодцы, что выдержали борьбу, выиграли, сделали большой шаг в таком турнире, как Кубок России. Джеффри? Мы тоже посмеялись, что его последний мяч был "Динамо", сейчас тоже забил. Наверное, всегда, когда будем играть с "Динамо", он будет получать больше игрового времени», — цитирует Булатова «Матч ТВ» .

Главный тренер махачкалинского «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (2:1) в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

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