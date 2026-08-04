Бубишта больше не является главным тренером сборной Кабо‑Верде.

«Федерация футбола Кабо‑Верде сообщает, что с сегодняшнего дня Бубишта освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Федерация пользуется случаем, чтобы поблагодарить его за самоотдачу, профессионализм и вклад в развитие национальной команды, и желает больших успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении FCF.

Также сообщается, что теперь 56-летний Бубишта будет тренировать «Берхан» из Марокко.

Напомним, что сборная Кабо-Верде смогла пробиться в 1/16 финала ЧМ-2026, где проиграла Аргентине (2:3).