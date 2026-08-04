Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о сорванном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Ринат Билялетдинов globallookpress.com

«Сорвался и сорвался. Если вообще был близок этот трансфер. Может, и не было никакого интереса. Может, были только предварительные разговоры. Обычно это всё быстро проходит, а когда начинают рассусоливать, то это уже, скорее, люди выдают желаемое за действительное. Я лично жду от Батракова подтверждения качества и уровня. Зарубежные контракты никуда не денутся, они всплывут. Лишь бы Батраков свой уровень держал и повышал.

А подействует это на него или нет — он что, маленький ребенок, что ли? Всегда такое может сказываться. На кого‑то хорошо, на кого‑то плохо», — приводит слова Билялетдинова « Матч ТВ ».

В составе «Локомотива» 21-летний Батраков в общей сложности принял участие в 81 матче, в которых забил 33 мяча и сделал 23 ассиста.