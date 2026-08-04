Испанский специалист Рафаэль Бенитес может возглавить сборную Алжира. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в социальной сети X.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

По информации источника, Федерация футбола Алжира рассматривает 66-летнего тренера в качестве главного кандидата на пост наставника национальной команды после увольнения Владимира Петковича, который проработал со сборной 29 месяцев.

Сообщается, что помимо Бенитеса в шорт-лист федерации входят португалец Жозе Пезейру и испанец Роберто Мартинес.

Последним местом работы Бенитеса был греческий «Панатинаикос».

На ЧМ-2026 сборная Алжира набрала четыре очка на групповом этапе, вышла в плей-офф и в первом раунде уступила Швейцарии со счётом 0:2.