Алексей Батраков по-прежнему находится в сфере интересов «Галатасарая». Как сообщает турецкий журналист Кая Темель, стамбульский клуб готовит новое предложение по полузащитнику московского «Локомотива».

Алексей Батраков globallookpress.com

По данным источника, руководство турецкого клуба намерено увеличить сумму трансферного предложения.

«Галатасарай» сделает новое предложение по Алексею Батракову, увеличив сумму трансфера«, — написал Темель в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" оценивает 21-летнего хавбека в 30 миллионов евро. В то же время "Галатасарай" рассчитывает договориться о переходе игрока примерно за 20 миллионов евро.

Контракт Батракова с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.