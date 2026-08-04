Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко продолжит выступать за московский клуб. Как сообщает журналист Пабло Оливейра, красно-белые продлили контракт с аргентинским футболистом до 2030 года.

Эсекьель Барко globallookpress.com

По информации источника, все разговоры о возможном уходе 27-летнего хавбека в нынешнее трансферное окно не соответствуют действительности. Руководство «Спартака» не намерено расставаться с одним из лидеров команды.

Отмечается, что в клубе считают Барко незаменимым игроком и рассчитывают сохранить костяк состава в борьбе за чемпионский титул.