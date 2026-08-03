Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья близок к переходу в «Коло-Коло». Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 40-летний голкипер уже прибыл в Чили, где должен завершить оформление трансфера.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на опытного вратаря был марокканский «Беркан», с которым Возинья вел переговоры и обсуждал заключительные детали контракта. Однако в итоге голкипер сделал выбор в пользу чилийского гранда.

До получения статуса свободного агента Возинья выступал за португальский «Шавеш», цвета которого защищал с 2024 года.

На чемпионате мира 2026 года вратарь помог сборной Кабо-Верде выйти в плей-офф. Африканская команда дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время уступила Аргентине со счетом 2:3. На турнире Возинья провел четыре матча, пропустил пять мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.