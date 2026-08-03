Мадридский «Реал» готов рассмотреть продажу нападающего Винисиуса Жуниора, если получит предложение, соответствующее своим финансовым требованиям.

Как сообщает инсайдер Хосе Феликс Диас, руководство «сливочных» рассчитывает выручить за 26-летнего бразильца не менее 150 миллионов евро. Такой сценарий возможен, если стороны не смогут договориться о продлении действующего контракта.

Нынешнее соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. По данным СМИ, интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал», который внимательно следит за развитием ситуации.