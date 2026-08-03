Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал работу наставника ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Сложно оценивать тренера по двум матчам. Армейцы заработали четыре очка. "Крылья Советов" тоже крепкая команда. Прошлый сезон они провели достаточно успешно. Ребята игровые и сыгранные. Ничего удивительного, что они сыграли вничью с ЦСКА. Это футбол. Тем более армейцы не обладают звёздным составом. Он хороший, много наших интересных ребят. Но пока рановато оценивать Игдисамова», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

В настоящий момент ЦСКА с 4 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.