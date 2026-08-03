Футбольный клуб «Сочи» официально подтвердил подписание трудового соглашения с нападающим Рамилем Шейдаевым.

Рамиль Щейдаев globallookpress.com

Опытный 30-летний форвард перешел в команду из Первой лиги в статусе свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на один сезон и будет действовать до лета 2027 года. В составе «леопардов» новичок получил 7-й игровой номер.

Последним местом работы нападающего был азербайджанский «Карабах», с которым он расстался этим летом. В прошедшем сезоне Шейдаев провел 11 официальных поединков, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.